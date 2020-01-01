«Это талант, однозначно». Четыре автомобиля умудрились подбить друг друга на пустой дороге на Энгельса

Четыре одиночества умудрились встретиться на сонных улицах Петербурга вечером 1 января. Пользователи отмечают, что на это, определенно, нужен талант.

«На проспекте Энгельса, у "Гранд каньона", 4 автомобилиста поздравляют друг друга с Новым годом», – сообщили пользователи в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» вечером первого дня нового года.

На фото – квартет из легковых автомобилей, ехавших в одном направлении, но в итоге собравших паровозик.





«1 января, абсолютно пустые дороги. Вчетвером. Это талант, однозначно», – иронизируют комментаторы.

Ранее в Cеть выкладывали только фото тройничка, собравшегося в новогоднюю ночь на Владимирском проспекте.

Напомним, что в Петербурге, увы, уже есть первая жертва дорожной аварии в 2020 году: это водитель Hyundai, который на проспекте Стачек вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.