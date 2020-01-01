Федеральные каналы отключили комментарии и скрыли дизлайки к новогоднему обращению Путина. Прокомментировать его можно только в одном месте

Телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» опубликовали на Youtube видео новогоднего обращения президента Владимира Путина, предварительно отключив комментарии и скрыв оценки пользователей. Поставить «лайк» или «дизлайк» видео можно, но посмотреть на результаты нельзя.

На это обратил внимание журналист Александр Плющев. При этом, если на «России 24» обращение посмотрели 2,2 млн человек, то на «Первом канале» – всего 60 тысяч. Телеканал «НТВ», у которого ночью трансляция в Youtube шла с перебоями, решился на частичную откровенность: комментарии отключил, а оценки оставил. В итоге у обращения президента набралось 5,9 тысячи положительных оценок и 21 тысяча отрицательных. Телеканал RT решил довериться своей аудитории полностью и оставил доступными обе опции. При сравнительно скромных 47 тысячах просмотров у видеоролика 4,2 тысячи «лайков» и 3,8 тысячи «дизлайков». Пользователи настрочили 2,5 тысячи комментариев, в которых передают приветы из разных регионов России и бурно выражают свои эмоции, в том числе в не совсем цензурной форме.

Напомним, ранее «Фонтанка» собрала ретроспективу президентских обращений за 20 лет.



