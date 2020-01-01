Люди в масках приложили красные православные кресты ко входу мусульманского центра, а Центр «Э» идет по их следам на Смоленском кладбище

Как только петербуржцы угомонились после застолий, в полицию позвонил трезвый мужчина из Дагестана. Он заявил, что не понял намека тех, кто принес к их культурному центру могильные кресты. Оперативники изучают камеры видеонаблюдения на Васильевском острове, но вокруг погоста.

По информации «Фонтанки», около 8 часов утра 1 января в службу «02» позвонил представитель общины по имени Шамиль, сообщив, что перед входом в молитвенную комнату «Культурно-просветительского центра Дагестана», у дома 23? корпус 3? по улице Беринга, установлены натуральные надгробные кресты.

По данным «Фонтанки», полицейские Василеостровского района уже выяснили, что пока непонятную акцию устроили двое неизвестных. Они это сделали примерно в 6 часов утра и явно предполагали, что их станут искать по камерам, так что лица оказались спрятанными под масками. Отходили они тоже резво, перемахнув через ограду Смоленского кладбища, а побежали в сторону Смоленской церкви. Их траекторией движения занимаются сейчас сотрудники Центра «Э».





Пока же в полицейском рапорте указаны лишь вещественные точности: «…3 православных деревянных креста, покрашенных в красный цвет; 2 деревянных православных креста, не обработанных краской; 1 православный деревянный крест, покрытый лаком».