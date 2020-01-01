Подростка в коме подбросили к больнице в Луге

Подростка без сознания подбросили к больнице в областной Луге. Что привело юношу в реанимацию, пока неизвестно.

Как сообщает 1 января издание 47news, юношу в бессознательном состоянии в лужскую больницу около пяти утра принесла группа сверстников. Спросить их, что случилось, медики не успели – молодежь сразу же ретировалась. А тинейджера направили в реанимацию – он в коме.

На вид подростку лет 15. На нем была камуфляжная куртка, спортивная кофта Reebok синего цвета, синие же штаны и чёрные кроссовки.



