Почти шторм. МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре

О предштормовом ветре 2 января предупреждает ГУ МЧС по городу.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Северо-Западный гидрометцентр, завтра в Северной столице усилится ветер западных направлений. Его скорость составит до 18 м/с, что по шкале Бофорта классифицируется как очень крепкий. Следующий уровень по этой градации – шторм.

«Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно», – так характеризуется подобный ветер. На заливе возможны высокие волны.

Воздух прогреется до 4 градусов тепла.



