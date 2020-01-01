На Дыбенко горела квартира. От доедания оливье отвлекли 25 человек

автор фото - читатель «Фонтанки» Павел

Квартирный пожар потушили спасатели в Невском районе Петербурга вечером 1 января. Пришлось эвакуировать подъезд.

Как сообщает региональное управление МЧС, заявка в дежурную часть поступила в 16.31. Огонь заполнил комнату на шестом этаже 20-го дома по улице Дыбенко, из подъезда эвакуировали 25 человек.

К месту пригнали четыре пожарных автомобиля, тушили пожар 25 спасателей. Пламя вскоре было ликвидировано, пострадавших нет.



