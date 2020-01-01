На тюбинговую горку в Кронштадте снова жалуются. В администрации говорят, что все работает, и делятся мобильным для справок

«Раскрученная горка в Кронштадте не работает уже два часа, – сообщили 1 января читатели «Фонтанки». – Работники ничего не комментируют и не говорят, в чем причина». Обратиться в редакцию людей заставило испорченное настроение — ведь они специально приехали в Кронштадт, чтобы покататься на знаменитой горке.

Глава администрации Кронштадта Олег Довганюк объяснил паузу в работе популярного объекта тем, что работники натягивали трос, который ослаб в процессе интенсивной эксплуатации.

«Сейчас горка работает, все с ней в порядке, – сказал Довганюк корреспонденту «Фонтанки». – Понятно, что люди переживают и сразу звонят вам, потому что «Фонтанка» – популярное издание. Но лучше бы звонили дежурному по администрации района, он бы быстрее все разъяснил».





Чтобы доказать рабочее состояние горки, Олег Довганюк прислал в редакцию фотографии. И дал номер телефона, по которому можно задавать вопросы относительно горки: +7-931-326-41-93.

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», тюбинговую горку, оборудованную подъемниками, в Кронштадте 21 декабря одной из первых опробовала дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения. Но уже на следующий день горожане начали жаловаться на перебои в работе аттракциона.