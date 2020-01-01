Как встречали Новый год по всему миру. Лучшие (и иногда необычные) кадры

Скриншот с сайта instagram.com / wonderlustcollective

Новое десятилетие мир встретил красиво и очень зрелищно. Лучшие фото и видео – в подборке «Фонтанки».

Полночь в Нур-Султане (Казахстан):

Голден (штат Колорадо, США):





Колесо обозрения London Eye празднует не только Новый год, но и собственное 20-летие:

"Прощай, 2019. Здравствуй, 2020" в Сиднее (Австралия):

Джакарта (Индонезия):

Полночь на острове Молокаи (Гавайи):

Лос-Анджелес (штат Калифорния, США):

Новый год наступил в Аккре (Гана):