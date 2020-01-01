Как встречали Новый год по всему миру. Лучшие (и иногда необычные) кадры
Скриншот с сайта instagram.com / wonderlustcollective
Новое десятилетие мир встретил красиво и очень зрелищно. Лучшие фото и видео – в подборке «Фонтанки».
Полночь в Нур-Султане (Казахстан):
Голден (штат Колорадо, США):
Колесо обозрения London Eye празднует не только Новый год, но и собственное 20-летие:
"Прощай, 2019. Здравствуй, 2020" в Сиднее (Австралия):
Джакарта (Индонезия):
Полночь на острове Молокаи (Гавайи):
Лос-Анджелес (штат Калифорния, США):
Новый год наступил в Аккре (Гана):
31 Дек 2019 в 8:16 PST