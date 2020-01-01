Петербуржец не дожил до нового года десять минут. Его нашли с простреленной головой

Тело молодого человека обнаружили оперативники полиции в квартире на 9-й Советской улице в полночь 1 января. Рядом нашли охотничье ружьё.

По данным «Фонтанки», в полицию о мертвеце сообщила бабушка его жены за десять минут до Нового года. Наряд ППС был на месте в 00.02. Из квартиры на 9-й Советской увезли тело 27-летнего петербуржца, у него была прострелена голова. Рядом с останками лежало охотничье ружьё, зарегистрированное на погибшего. По предварительной информации, полиция насилия в этой смерти не видит.



