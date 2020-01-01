«Метрострой» прояснил ситуацию с недошедшими зарплатами. Ждать придется до конца праздничных выходных

8,5 млн рублей не дошли до работников ЗАО «Управление-15 Метрострой» из-за ошибки. Дойдут после праздников

Как объяснили в «Метрострое» 1 января, основная масса сотрудников управления ждет средств по трем статьям: расчетные при увольнении, отпускные и компенсация за простой.

«В августе 2019 года в организации прошло массовое сокращение, – уточняет пресс-служба. – Фонд оплаты труда данной организации не пополнялся с сентября месяца, так как фактически «Управление-15» с этого месяца не выполняло работ. Ситуация усложняется также тем, что компания имеет непогашенные авансы, выданные ей ранее.

Тем не менее, ОАО «Метрострой» были изысканы средства в размере 8,5 млн рублей, которые в декабре были изъяты судебными приставами и должны были быть переведены на зарплатные карты сотрудников. Однако из-за технической ошибки средства не успели поступить в 2019 году».





По данным «Метростроя», средства будут переведены в первые рабочие дни после праздников. К решению этой задачи подключены судебные приставы, прокуратура города, комитет по труду и занятости.

Ранее стало известно, что деньги сотрудников ЗАО «Управление-15 Метрострой» не удалось перечислить на карточки рабочим. Они вернулись назад судебным приставам. Изначально планировалось, что всю задолженность перед более чем сотней рабочих «Управление-15 Метрострой» погасит до 31 декабря 2019 года. Общая сумма – 29 млн рублей.