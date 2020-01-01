В Петербурге ищут школьницу, которая хотела побыть одна. На связь девочка не выходила с вечера 30 декабря

Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил ориентировку на поиск 16-летнего подростка 1 января. Девочка ушла из дома три дня назад.

Родители ищут школьницу, которая ушла в оранжевой шапке и с красной сумкой. Девочка ростом 165 см, носит очки.

По данным «Фонтанки», семья живет на проспекте Маршака, последний раз на связь школьница выходила около полуночи 30 декабря. Маме она сказала, что хочет побыть одна и домой возвращаться пока не намерена. О своём местонахождении она ничего не сказала. На следующий день родители обратились в полицию, ребёнок домой так и не вернулся, на телефонные звонки отвечать перестал.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по факту проводится проверка.



