Папа римский извинился за «плохой пример» и прославил женщину в Твиттере

Папа Франциск в своей проповеди извинился за несдержанное поведение по отношению к женщине, слишком активно искавшей его благословения, передает издание The Straits Times.

«Мы часто теряем терпение, – сказал понтифик в своей проповеди 1 января. – И со мной это тоже случилось. Я приношу извинения за плохой пример, который я подал вчера».

В то же время в официальном Твиттере Франциска появились сообщения, прославляющие Деву Марию и женщину в целом.

«Если мы хотим вплести человечество в паутину наших дней, мы должны снова начать с женщины, – написал глава Римско-католической церкви. – В утробе женщины Бог и человечество соединяются, чтобы никогда больше не разлучаться».





Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором папа Франциск бьет женщину, которая схватила его за руку во время общения понтифика с прихожанами на площади Святого Петра в Ватикане.