В Поволжье жители выложили в Сеть массовую драку с участием Дедов Морозов

1400 полицейских охраняли центр Петербурга во время новогодних гуляний. Им помогали Росгвардия, дружинники и частные охранные фирмы. Общими усилиями безобразий не допущено, сообщает пресс-служба полицейского главка.

А вот в Волгоградской области во время уличного праздника произошла потасовка с участием Дедов Морозов. Впрочем, как сообщает 1 января РИА Новости, спровоцировали драку не ведущие, а жители города Волжского, которые вышли на сцену и не пожелали с нее уходить, задирая аниматоров. Судя по видео из соцсетей, ведущие в микрофон призывали полицейских на помощь, но те медлили. Зато на защиту Дедушек встали местные жители.

В конце концов всех разняли. Серьезно никто не пострадал.



