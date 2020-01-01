После пожара на Петроградской в больницу увезли ребёнка, женщину - на опознание

Тело погибшей женщины нашли в квартире на Большом проспекте Петроградской стороны после тушения пожара рано утром 1 января. Оттуда же в больницу увезли ребёнка.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, погибшей женщине 38 лет. Пострадавшей девочке по имени Малина пять лет, она в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, шестикомнатная квартира в 69-м доме загорелась в семь утра. Полыхало на площади в 15 квадратных метров.

Неподалёку, на Зверинской улице, горело 200 квадратных метров кровли. Там нетрезвую хозяйку спасли.



