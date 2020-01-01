Собрать тревожный рюкзачок. В «Лиза Алерт» рассказали, как не потерять ребенка на новогодних гуляньях

Инструктор поискового движения «Лиза Алерт» Алена Ярушина рассказала, как не потерять ребенка в толпе во время городских новогодних гуляний.

Как передает 1 января РИА Новости, советы простые: ребенка надо одеть в яркую одежду, положить в карман листочек с записанными на него телефонами родителей, а если у ребенка есть свой телефон, проверить на нем уровень заряда. Перед тем, как отправляться в толпу, надо сфотографировать чадо на смартфон и повторить с ним правила поведения на случай, если родители пропали из виду: оставаться на месте, обращаться за помощью только к полицейским или взрослым с детьми, не уходить никуда ни с какими взрослыми.

Также инструктор движения «Лиза Алерт» советует собрать ребенку рюкзачок, в который положить не только записку с номерами телефонов родителей и полностью заряженный телефон ребенка, но и дополнительную теплую одежду — сменные носки, варежки, шапку и кофту, а также питьевую воду, энергетические батончики и свисток. Последний нужен, чтобы привлечь к себе внимание, если на крик сил уже не осталось.

Напомним, что поисковый отряд «Лиза Алерт» объединяет добровольцев, которые помогают искать потерявшихся людей. Представительства отряда есть в 57 регионах. За 2019 год волонтеры отряда получили 25 223 заявки на поиск пропавших людей, это почти вдвое больше, чем в 2018 году. 139 операторов горячей линии «Лиза Алерт» за год отработали 37 217 звонков, или более ста звонков в сутки.



