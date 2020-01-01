«Настоящий богатырь». В первую минуту Нового года в Петербурге родились два мальчика, один весит почти 5 кг

Два младенца появились на свет в петербургских роддомах сразу после полуночи. Оба – мальчики.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Смольного, акушеры в графе о времени рождения поставили 00.01 1 января. Младенцам помогали появиться на свет в 16-м и 18-м роддомах. Родившийся в первом мальчик весит 3,2 кг, ростом он 50 см.

«Мама Екатерина назвала его Матвеем. Это первый и долгожданный ребенок в семье», – добавили в комитете.





У второго имени пока нет, зато есть внушительный размер – весы показали 4,7 кг.

«Настоящий богатырь», – отметили чиновники.