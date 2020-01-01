Первая жертва ДТП в Петербурге. На Стачек водитель Hyundai совершил лобовое с автобусом

Еще одно «первоянварское» ДТП с общественным транспортом произошло в Петербурге – на этот раз на юге, возле парка Александрино. Последствия серьезные: предполагаемый виновник аварии, водитель легкового автомобиля, погиб.

Возможной первой жертвой дорожного происшествия в 2020 году стал мужчина, возраст и личность которого устанавливаются. Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, в 6.45, проезжая на Hyundai по проспекту Стачек, у ЖК «Шереметьевский дворец», водитель вылетел на встречную полосу. После этого он совершил лобовое столкновение с автобусом ООО «ПТК» без пассажиров. Полученные травмы оказались смертельными.

Напомним, в Невском районе сегодня после полуночи легковушка на всей скорости врезалась в поворачивавший автобус-гармошку. В результате общественный транспорт оказался передними колесами на тротуаре и протаранил ограждение.



