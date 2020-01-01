Любитель футбола остался без пальцев в новогоднюю ночь. Петарды петербуржец взрывал дома

Житель Петербурга попал в больницу с ампутацией двух пальцев на правой руке. Петарду он поджег, практически не отрываясь от соцсетей.

По информации «Фонтанки», в больницу 27-летнего петербуржца увезли из квартиры во 2-м Рабфаковском переулке. Петарда у него в руках взорвалась через час после наступления нового года, молодой человек остался без двух пальцев на правой руке – указательного и мизинца.

На своей странице «ВКонтакте» петербуржец указал, что работает в футбольном клубе «Зенит», единственная открытая фотография также связана с командой. Последний раз заходил в профиль он за минуту до взрыва.



