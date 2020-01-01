Жителей Екатеринбурга в новогоднюю ночь ждал закрытый каток. Возмутившуюся девушку полицейские протащили по льду под крики очевидцев

Новогодние гуляния в Екатеринбурге закончились скандалом с участием полиции. Горожане пришли ночью на главную площадь столицы Урала, площадь 1905 года, чтобы попасть в Ледовый городок с катком — официально было объявлено, что он будет работать круглосуточно. Однако каток оказался закрыт, а за оцеплением стояли полицейские.

К утру в группе «Инцидент Екатеринбург» было опубликовано видео задержания девушки — полицейские волокли ее по катку под крики людей, находившихся за оцеплением. Видео прислал в группу анонимный подписчик. Администраторы группы отмечают, что начало конфликта на запись не попало, и точная причина задержания девушки неизвестна. Но в комментарии автора видео говорится, что «суть даже не в том, что там собралось достаточное количество народу (с окраин города и с ближних городов) а в том, что некая девушка (как и большинство людей) просила ответить на вопрос у полицейских, которые стояли и не пускали на территорию городка, на каком основании он закрыт, после чего товарищи в форме и с погонами на плечах САМИ пригласили девушку на территорию со словами: "Ты же хотела здесь погулять, вот погуляй", после этого, она сказала им, что без своего мужа никуда не пойдёт, раз уж на это пошло дело, товарищи с погонами на плечах начали хватать её за руки, валить на снег».

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в свою очередь, сообщили, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и была доставлена в пункт полиции за повреждение фасада ледового городка. После составления административного протокола ее отпустили.



