По Муринскому парку вместе с празднующими гулял одинокий конь. Утром его забрали в полицию

Конь без хозяина встревожил жителей северных районов Петербурга утром 1 января. Из Муринского парка полицейские отвели его в отдел.

Видео, на котором два сотрудника полиции через пешеходный переход ведут лошадь, опубликовали очевидцы в соцсетях.

«Поседланная», – добавили авторы ролика. Зверя отвели в 17 отдел полиции на улице Демьяна Бедного, как уточнили в ГУ МВД, хозяина пока не нашли.

В комментариях пользователи утверждают, что видели коня в новогоднюю ночь, тогда ещё его сопровождала девушка. Другие сообщают, что его якобы увела с конюшни бывшая сотрудница, хозяйка обнаружила пропажу только во время утренней кормежки.

Одинокие лошади в Петербурге явление не редкое. В декабре коня ловили автомобилисты на Московском проспекте, рысак сбросил наездницу и помчался к выезду из города.



