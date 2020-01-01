Областной дизайнер осталась без двух миллионов после визита вора. Деньги она хранила в ящике стола

Дизайнер из Ленобласти заявила в полицию о краже двух миллионов рублей из ящика на кухне в ее загородном доме. Вор оставил следы.

Как стало известно «Фонтанке», 42-летняя женщина заявила о краже 30 декабря. По её словам, кто-то пробрался в дом в деревне Вартемяги в период с трёх до восьми часов вечера. Поврежденной оказалась пластиковая дверь. Кроме денег, у дизайнера ничего не похитили. Отпечатки пальцев, которые оставил преступник, о его личности сказать ничего не смогли: в полицейской базе их нет.



