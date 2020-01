Руками не трогать. Папа римский отбился от женщины, которая хотела взять благословение силой

Легким насилием закончилось общение папы римского Франциска с верующими на площади Святого Петра в Риме в канун Нового года.

Видеозапись инцидента 1 января опубликовал портал CBS. Понтифик вышел на площадь, где собралась большая толпа верующих, и медленно двигался вдоль ограждения, поздравляя людей с наступающим Новым годом и протягивая им правую руку. Верующие терпеливо ждали своей очереди, чтобы прикоснуться к папе, но внезапно Франциск решил, что ему хватит тактильных ощущений. Тогда женщина родом из Азии, до которой глава Католической церкви не дошел считаные сантиметры, ухватила удаляющегося папу за руку и привлекла к себе, что-то торопливо при этом говоря. Реакция Франциска удивила многих: он нахмурился и несколько раз ударил слишком настойчивую даму по руке. Когда ему удалось вырваться на свободу, глава западной церкви отошел от ограждения с недовольным лицом, а к женщине устремился один из его охранников.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd