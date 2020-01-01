Корпоратив для энергетика закончился сломанной ногой. Он очнулся на обочине в Ленобласти без кошелька и телефона

Путь из Петербурга в Мурино для сотрудника энергоснабжающей компании закончился неприятным пробуждением за 20 километров от дома и переломом голени. Мужчина указал на таксиста.

По данным «Фонтанки», с заявлением в полицию потерпевший смог обратиться только под вечер 31 декабря – с корпоратива на Кантемировской улице он возвращался за четыре дня до этого. По словам 42-летнего начальника одной из городских подстанций, в машину он сел где-то между девятью и одиннадцатью часами вечера. Водителя он «поймал» на улице, приложениями не пользовался и запомнил только, что это была «Лада» с «шашечками» такси и неработающими «дворниками». Собирался мужчина домой, в Мурино, но в дороге заснул. Очнулся он на обочине в Кавголово, за 20 км от пункта назначения, с открытым переломом ноги. По словам потерпевшего, в машину он сел с портфелем (там лежали его паспорт, СНИЛС и рабочие документы), а вышел без него.

В сумму ущерба энергетик включил стоимость самого портфеля и кошелька (10 тысяч рублей) и ещё 35 тысяч наличными. Также пропал его телефон. Как водитель выкидывал его на обочину, потерпевший не помнит.



