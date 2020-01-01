19-летний едва не убил себя и троих пассажиров в пригороде Петербурга. Свой «Митсубиши» он повел прямиком в столб

Четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате тяжелого ДТП в Курортном районе Петербурга. По словам очевидцев, водителя и одного из пассажиров выбросило из салона после удара машины об осветительную опору.

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, авария произошла в 06.15 первого января в поселке Смолячково. 19-летний водитель «Митсубиши» не справился с управлением и врезался в осветительную опору у дома по Приморскому шоссе, 678. В результате пострадал как сам юноша за рулем, так и трое его пассажиров – молодые люди 1999-го и 2002 годов рождения. Все находятся в тяжелом состоянии.

Очевидец в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» добавляет, что из «Галанта» «водителя и [переднего] пассажира выбросило на улицу, задних [пасажиров] деблокировали».





В группе «Дорожный патруль» приводится информация, что водитель Mitsubishi Galant имеет водительский стаж с октября 2018 года. За это время он получил 6 административных протоколов – за непристегнутый ремень безопасности, за отсутствие обязательной страховки, за управление транспортом без документов, за остановку в неположенном месте.

Судя по фото с места происшествия, переднюю часть машины просто оторвало от удара. Только руль торчит на улице.