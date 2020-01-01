И снова каршеринг. Три арендованных автомобиля закончили свой путь в ограждениях

Как минимум, три каршеринговых автомобиля разбиты в Петербурге за утро 1 января. В новом году традиция пренебрежительного отношения к арендованному транспорту продолжает жить.

Так, на углу Ириновского проспекта и Наставников «Делимобиль» въехал в ограждение. Машину придется чинить, разделительную конструкцию – тоже.

Вторая авария с участием все того же «Делимобиля» произошла на углу Тихорецкого проспекта и улицы Академика Байкова.





«Кто-то взял покататься машинку, но так как не своя – испортил», – комментирует автор поста в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

А кроссовер «Яндекса» не пережил поездки по утреннему КАДу. На съезде на Таллинское шоссе (внутренняя сторона в сторону Красного Села) машина закончила свой путь, уткнувшись опять же в ограждение.