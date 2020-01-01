Грызунам тут не место. На центральной площади Владивостока сожгли символ года за 677 тысяч рублей

На центральной площади Владивостока сначала сбили автомобилем, а потом сожгли светодиодную фигуру мыши, установленную к Новому году.

Как передает 1 января портал «Новости. Владивосток», проблемы у праздничного грызуна начались еще две недели назад. 14 декабря ночью огромную мышь, сидящую на куске сыра, сбил легковой автомобиль Subaru Forester, водитель которого решил зарулить на центральную площадь, чтобы погонять вокруг новогодней елки. Переехав символ года, злодей попытался скрыться с места ДТП, но был найден.

Потерпевшую мышь с площади решили не убирать, так как администрация города рассчитывала получить с автомобилиста компенсацию нанесенного материального ущерба, который оценили в 677 тысяч рублей. До окончания судебных разбирательств фигуру накрыли тентом, а рядом установили новую, почти такую же, но с куском сыра побольше. В новогоднюю ночь мышь, накрытую тентом, подожгли отмечающие праздник прохожие. Обугленные останки символа наступившего года обнаружил корреспондент портала «Новости. Владивосток».



