О погоде в Петербурге: ждите снега к ночи. А днем, как всегда, плюс

Один градус тепла показывают первого января градусники в Петербурге. Праздничный день выдался хмурым. Во второй половине дня синоптики обещают мокрый снег с дождем.

Как сообщает Северо-Западный гидрометцентр, 1 января в городе на Неве +1,1 °, пасмурно, западный ветер дует со скоростью 1-5 м/с. Во второй половине дня прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица, которая уже сказалась авариями на пустынных улицах.

Ночью 2 января также обещают снег – и не только мокрый. Днем завтра воздух прогреется до четырех тепла. И на дорогах снова будет скользко.

3 января ночью и днем без осадков, но может быть сильный ветер. Потеплеет до +5.





Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что и в Рождество в Северной столице будет тепло. Синоптики считают, что Крещение в этом году может обойтись без прорубей.