Пока все спали, в Ленобласти спасали собаку. Любопытный пес просунул морду не туда

Собаку пожалели в новогоднее утро спасатели в Ленинградской области. Пока все спали после праздничной ночи, караул вызволял из плена пса, просунувшего любопытную голову в узкое окошко.

Историю спасения животного приводит издание 47 News. Дежурный караул пожарно-спасательной службы Агалатово уже готовился заканчивать смену, как в половине седьмого утра его попросили приехать в деревню Васкелово. Там застряла в вентиляционном окне металлической двери собака: пес просунул голову в небольшое окошечко, а вытащить уже не смог. Возможно, визг напуганного животного не давал уснуть жильцам, и они обратились за помощью к спасателям. Те не подвели: взяв болгарку, освободили пленника и отдали хозяевам.



