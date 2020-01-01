Не только вино. В России выросли акцизы и на табак

Не только на алкоголь выросли акцизы в России с 1 января 2020 года. Коснулось это и табака.

Как сообщает РБК, акциз на сигареты вырос до 1966 рублей за каждую тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. Ранее этот показатель составлял 1890 рублей.

Но и на этом повышение не остановится – в следующие два года акциз поднимется до 2045 и 2127 рублей соответственно.

Налог на одну сигару вырос на 8 рублей, до 215, а к 2022 году подрастет и вовсе до 233 рублей.





Также российские законодатели с 2020 года ввели акцизы для многоразовых электронных сигарет и устройств для нагревания табака. Налог на первые составит 50 рублей за штуку. Акциз на жидкость для электронных систем составит 13 рублей за 1 мл. Ставки будут расти в последующие два года.

Напомним, что выросли акцизы и на вино.

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