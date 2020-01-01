Шнуров выкинул Деда Мороза на помойку, Поклонскую не узнать: Как звезды и политики поздравили друг друга и подписчиков с Новым годом

Кокошники в стразах, салаты в тазике, купальники, мусорные контейнеры и почти президентские обращения. Звезды и политики в «Инстаграме» поздравили себя и нас с вами с Новым годом так, как будто знают о наступившем 2020-м что-то такое, что нам только предстоит выяснить.

Скриншот с сайта instagram.com / nv_poklonskaya

Снегурочка в пайетках и стразах, но по-домашнему босиком: Людмила Нарусова, Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили Новый год без катафалков и танцев в корсете, но без переодеваний не обошлось.

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Олимпийская чемпионка Светлана Журова сменила коньки на клюшку для гольфа. Снега нет, но вы держитесь.





А Павел Воля и Ляйсан Утяшева включили режим «Кашпировский», чтобы наколдовать всем подписчикам сбычи мечт.

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская снова завидная невеста. И хотя в этот раз она не на коне, но выглядит отлично.

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