Шнуров выкинул Деда Мороза на помойку, Поклонскую не узнать: Как звезды и политики поздравили друг друга и подписчиков с Новым годом
Кокошники в стразах, салаты в тазике, купальники, мусорные контейнеры и почти президентские обращения. Звезды и политики в «Инстаграме» поздравили себя и нас с вами с Новым годом так, как будто знают о наступившем 2020-м что-то такое, что нам только предстоит выяснить.
Скриншот с сайта instagram.com / nv_poklonskaya
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