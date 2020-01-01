Руферы поздравили Петербург с Новым годом, забравшись на ёлку на Дворцовой площади
Руферы поздравили Петербург с Новым годом присущим им способом – покорив очередную высоту. На этот раз поздравительную речь произнесли практически с макушки главной елки города.
Ролик выложили вечером 31 декабря на странице spb_hardcore в «Инстаграме». Среди бела дня молодые люди, в том числе девушки, полезли на искусственное дерево на глазах у Екатерины и гулявших по Дворцовой площади. Их никто не остановил.
«Успехов в работе, в учебе, в спорте – и вообще во всем», – произнес речь, держась за звезду на макушке, покоритель елки.
«Ну и конечно же, ведите себя хорошо», – добавил он.