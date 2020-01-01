В России выросли минимальные цены на водку и коньяк. Вино тоже подорожает

Минимальные цены на водку, коньяк и бренди выросли с 1 января в России.

Как сообщает «Интерфакс», приказом Минфина минимальная розничная цена на водку выросла с 215 до 230 рублей за пол-литра, на коньяк – с 388 до 433 рублей. Бренди теперь не будут продавать дешевле 315 рублей.

Но подорожают не только эти позиции, а вообще весь алкоголь, потому что в стране введены новые ставки акцизов на крепкое спиртное, а также новая система акцизов на вино. По данным РИА Новости, акцизы на алкоголь с долей этилового спирта свыше 9% с начала года увеличиваются на 4% по сравнению с предыдущим годом – до 544 рублей за литр. Акцизы на алкоголь до 9% выросли на 4,07% и теперь составляют 435 рублей за литр.

Акциз для спиртосодержащей продукции увеличился на 30% – до 544 рублей за литр. Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху выросли на 4,76% – до 22 рублей за литр.





Размер ставок для пива и пивных напитков с долей содержания этилового спирта от 0,5% до 8,6% также составит в 2020 году 22 рубля за литр, увеличившись на 4,76% по сравнению с прошлым годом. Ставки акцизов на пиво и напитки на его основе крепче 8,6% выросли на 5,13% и установлены в 2020 году на уровне 41 рубль за литр.

Что же касается вина, то в 2020 году акциз составляет 31 рубль за литр, на игристые вина – 40 рублей за литр. Вырос и акциз для винных напитков – 40 рублей за литр.

При этом виноделам, использующим отечественное сырье, обещают налоговый вычет с применением повышающего коэффициента.

По оценке участников рынка, новая система скажется, прежде всего, на стоимости импортного вина. Но предположительно цена за бутылку вырастет на 20 – 40 рублей.