«Дорога как стекло». Погода поздравила автомобилистов Петербурга гололёдом

Сильный гололед, наряду с состоянием после праздника, стал причиной ДТП на пустынных улицах Петербурга ночью и утром 1 января.

Так, вскоре после полуночи водитель автобуса-гармошки не справился с управлением на пересечении улиц Полярников и Бабушкина в Невском районе. Транспорт пробил ограждение и оказался передними колесами на тротуаре. Очевидцы, впрочем, говорят о том, что автобусу «помогла» легковушка, которая на полном ходу врезалась ему в хвост при повороте.

«Самое страшное, что мне через 2 часа за руль такого же автобуса, и теперь что-то не хочется!!!» – прокомментировал пост про аварию коллега водителя общественного транспорта.





А на Владимирском проспекте, у дома № 1/47, красивый тройничок образовали три белые легковушки, первая из которых, судя по фото, – машина «Яндекс. Такси».

«Водители трёх машин в центре Петербурга… отмечают Новый год в новой компании», – отметил автор снимка.

«Три белых коня», – нашлись пользователи.

На Придорожной аллее, между проспектом Культуры и улицей Руднева, «Митсубиши» въехал в припаркованный грузовичок.

«Местами дорога как стекло», – пишут петербуржцы.