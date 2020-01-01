На Петроградской стороне на 200 квадратах горела кровля дома. Соседи говорят об уснувшей с сигаретой женщине

автор фото - читатель «Фонтанки» Алексей

Два пожара тушили в первое утро года на Петроградской стороне Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в 06.49 огнеборцев вызвали на Большой проспект, 69. Это доходный дом И. Ф. Алюшинского, построенный в 1911 году в стиле модерн. Там горела шестикомнатная отдельная квартира: пострадала обстановка комнаты на общей площади 15 кв. м. В 08:47 пожар локализован.

«Сведения о пострадавших уточняются», – добавили в ведомстве.

Более серьезный пожар произошел на Зверинской улице, 7. Пожарных туда вызвали в пять утра. В четырехэтажном жилом доме горела кровля на 200 квадратах. С огнем боролись по повышенному номеру сложности 1-бис, открытое горение ликвидировали в 06.17. Сейчас спасатели разбирают горевшие конструкции. Пострадавших предварительно нет. На месте работали 14 единиц техники, полсотни человек.





Это тоже дореволюционное здание, доходный дом А. И. Шульгина в стиле модерн.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что изначально загорелось в квартире, нетрезвая хозяйка которой, оставшись дома одна, уснула с сигаретой. В одной из комнат стоял мотоцикл ее племянника и «куча горюче-смазочных».

«Полыхало жутко и долго», – пишут соседи.

Они добавляют, что нетрезвую женщину спасли: «В рубашке родилась». Ее якобы сняли с крыши.



