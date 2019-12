США направили к посольству в Ираке роту морпехов и два вертолета

Сто морских пехотинцев прибыли для усиления посольства в Багдаде, около которого проходят протесты после американских ударов по объектам шиитских группировок, заявил 31 декабря представитель Центрального командования США Майк Лохорн. Об этом сообщает издание Marine Times.

