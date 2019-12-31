США направили к посольству в Ираке роту морпехов и два вертолета

Сто морских пехотинцев прибыли для усиления посольства в Багдаде, около которого проходят протесты после американских ударов по объектам шиитских группировок, заявил 31 декабря представитель Центрального командования США Майк Лохорн. Об этом сообщает издание Marine Times.

100 U.S. Marines, 2 Apache helicopters reinforcing embassy in Baghdad, Iraq, after attack https://t.co/L8NxX03I2N pic.twitter.com/Jtsz8EQk7u — Marine Corps Times (@Marinetimes) 31 декабря 2019 г.

Такое количество военнослужащих, по его словам, запросил госдепартамент, а силы безопасности Ирака дали свое согласие на это. Кроме того, наблюдение с воздуха обеспечивают два вертолета Apache с американской базы в Ираке.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран организовал нападение на посольство США в Ираке 31 декабря.

Днём телеканал Al Arabiya сообщил о протестах у здания посольства США в Багдаде, демонстранты подожгли забор посольства и предприняли попытку штурма диппредставительства в знак протеста против воздушных бомбардировок шиитского ополчения. Несколько демонстрантов прорвались на территорию посольства, и иракские силовики применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их. По данным телеканала, американский посол и весь дипперсонал уже покинули территорию Ирака.