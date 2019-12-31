Происшествия
МВД РФ подтвердило гибель полицейского при нападениия на пост ДПС в Магасе
Полицейский погиб вечером 31 декабря в результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Руководство #МВДРоссии выражает #соболезнование родным и близким сотрудника, погибшего в Ингушетии при выполнении служебного долга https://t.co/4BqA4mrnCf #мвд #работаембрат pic.twitter.com/EiwinbSd24— Сайт МВД России (@mvd_official) 31 декабря 2019 г.
"Сегодня в Магасе в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по городу Магас старший лейтенант полиции Кокорхоев Зелимхан Батырович", – сказала она.
У погибшего остались жена и четверо несовершеннолетних детей. "Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского", – добавила представитель министерства.
Ранее сообщалось и нападении неизвестных совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате пострадали три сотрудника полиции. Нападавшие нейтрализованы. Стало известно о том, что ликвидированный злоумышленник является родственником преступника, совершившего аналогичное нападение два года назад.