Ликвидированный в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост два года назад

Установлены личности преступников, напавших на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии Магас и остановленных ответным огнем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

"По предварительным данным, нейтрализованный – житель Карабулака Мизиев, раненный бандит – Имагожев, он сейчас находится в больнице", – сказал собеседник агентства.

По его данным, убитый боевик – родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомед Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарному посту ДПС в селе Яндаре. По словам собеседника агентства, сначала он на "ВАЗ-21112" сбил сотрудника полиции, а затем, выйдя из машины, с ножом набросился на инспекторов ДПС, ранив двух из них. В результате ответного огня нападавший был уничтожен.

Через две недели, 5 ноября того же года, на этот пост в Яндаре напали еще двое бандитов, они были уничтожены ответным огнем.

Вечером 31 декабря неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Пострадали трое полицейских, а нападавшие были нейтрализованы.



