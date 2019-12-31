В Петербурге ввели в эксплуатацию старейший долгострой города

Жилой комплекс «На Охте», бывший «Охта Модерн», на Большеохтинском проспекте 31 декабря получил разрешение на ввод в эксплуатацию. О завершении старейшего долгостроя Петербурга сообшил комитет по строительству города. Понадобилось 16 лет и пять застройщиков.

Служба Государственного строительного надзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Охта Модерн». В комплексе 482 квартиры, общая площадь ЖК 28,4 тысяч кв. м.

Возводить ЖК еще в 2003 году начала возводить компания «ИВИ-93», планировалось, что в 2007-ом дольщики въедут в квартиры. После банкротства компании попытки предприняли фирмы «Балтжилинвест», «Звезда Севера» и «Питер-Констракшн». В 2018 году гендиректору последней – Тимофею Позднякову — предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере) в рамках уголовного дела о двойных продажах квартир. В мае 2018 года арбитраж вынес решение о признании компании банкротом.

В марте 2019 года договор о завершении долгостроя заключила с конкурсным управляющим «Питер Констракшн» структура Группы ЛСР – «ЛСР-Недвижимость Северо-Запад».

Летом 2019 года дольщики ЖК «На Охте» предсказывали, что после завершение стройки не означает решение проблемы из-за возможной «драки» за квадратные метры. Покупатели квартир насчитали как минимум 30 случаев двойных продаж.



