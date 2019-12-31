Глава Роскосмоса: полеты к МКС на американских кораблях обойдутся NASA дороже, чем на российских

Полеты астронавтов к Международной космической станции (МКС) на частных американских кораблях обойдутся NASA дороже по сравнению с использованием российских "Союзов". Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 31 декабря в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, будет дороже", – сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Роскосмоса, нет ничего более эффективного, чем российские корабли. "Система аварийного спасения срабатывала в разные годы на разных этапах и показывала высочайшую свою эффективность. Попробуют они наработать такую статистику, тогда мы поговорим", – подчеркнул Рогозин.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle). С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими кораблями "Союз". Сроки начала полетов новых американских космических кораблей Starliner корпорации Boeing и корабля Сrew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились.



