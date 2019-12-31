Злоумышленник напал на картину Пикассо в лондонской галерее

20-летний лондонец совершил в лондонской галерее современного искусства Тейт нападение на картину Пабло Пикассо, стоимость которой оценивается в 20 млн фунтов стерлингов, сообщает 31 декабря BBC News.

СМИ уточняет, что ЧП случилось ещё в минувшую субботу, 28 декабря, в результате нападения написанный испанским художником в 1944 году "Бюст женщины", изображающий художницу и фотографа Дору Маар, оказался разорван и был убран из экспозиции. Галерея не сообщила, как сильно было повреждено полотно, отметив лишь, что его состояние оценят эксперты.

20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона в суде заявил, что будет отрицать обвинения в повреждении картины. Его оставили под стражей до досудебного слушания, которое состоится 30 января.



