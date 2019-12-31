Прокуратура обещала метростроевцам Петербурга зарплаты до Нового года. Чуда не случилось из-за технической ошибки

Деньги сотрудников ЗАО «Управление-15 Метрострой» не удалось перечислить на карточки рабочим. Произошла техническая ошибка, и средства вернулись назад судебным приставам, сообщил «Фонтанке» 31 декабря один из метростроителей.

При этом, как следует из официального ответа городской прокуратуры депутату петербургского парламента Борису Вишневскому, планировалось, что всю задолженность перед более чем сотней рабочих «Управление-15 Метрострой» погасит до 31 декабря 2019 года. Общая сумма – 29 млн рублей.

«Важно понимать, в чем первопричина этой ситуации. Проблема в том, что изначально строительство метро велось с заведомо недостаточным финансированием. По принципу «сделаете, а мы потом как-нибудь разберемся». Все было запрограммировано на это, а контракты были заключены под давлением администрации. За эту ситуацию ответственно не только руководство «Управление-15 Метрострой» и головной компании, но и городская администрация», – рассказал парламентарий «Фонтанке».

Ранее сообщалось, что с апреля 2019 года в отношении «Управления-15» введена процедура наблюдения в рамках банкротного иска от Федеральной налоговой службы. Компания занималась строительством станций метро «Спасская», «Комендантский проспект», а также «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Прокуратура возбудила https://www.fontanka.ru/2019/11/28/050/ дело из-за задержек зарплат, ситуация также была на контроле https://www.fontanka.ru/2019/11/19/131/ у вице-премьера Татьяны Голиковой.



