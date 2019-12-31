Владимир Путин доказал, что он волшебник: он присвоил генерала полиции петербуржцу Ильину, а ему это звание не положено по статусу

Под бой курантов опубликован указ о присвоении полковнику полицейского главка Петербурга Ильину звания генерал-майора. Коллеги нового генерала прекратили нарезать оливье, ведь должность ньюсмейкера не дотягивает до этой планки.

На официальном интернет-портале правовой информации правительства РФ днем 31 декабря опубликован указ президента Владимира Путина № 631 от 30 декабря. Он о присвоении звания генерал-майора полиции Ильину Михаилу Викторовичу.

Так что за часы до Нового года в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сотрудники обсуждают главную интригу уходящего. Дело в том, что полковник Ильин является заместителем по Ленобласти начальника полиции Баранова и эта должность Ильина не предусматривает присвоения ему генеральского чина. Так уж устроено МВД, что позиция заместителя начальника полиции – полковничья.

О том, кто оказал Ильину такую услугу, вы можете прочитать на 47news.



