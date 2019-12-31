Фельдъегерям, полицейским, гвардейцам и госохране разрешили проносить оружие в самолеты

Охранники государственных лиц почты с 7 января смогут проходить в самолеты с заряженным оружием. Постановление об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Действующие правила транспортной безопасности запрещают перевозку в ручной клади и личных вещах пассажиров оружия, боеприпасов и патронов, а также специальных средств. При наличии соответствующих разрешений на хранение и ношение таких предметов они должны передаваться перевозчику для размещения на период полета в изолированном отсеке воздушного судна.

Специальные исключения вводятся для сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы охраны и Федеральной службы безопасности, а также войск национальной гвардии, сопровождающих объекты государственной охраны или обеспечивающих безопасность охраняемых лиц. На время полета они вправе не сдавать боевое ручное стрелковое оружие, патроны к нему и специальные средства. Оружие разрешили не сдавать также работникам, сопровождающим корреспонденцию Государственной фельдъегерской службы и Межправительственной фельдъегерской связи.

При посадке таким сотрудникам и военнослужащим предпишут предъявить соответствующее командировочное удостоверение с гербовой печатью и отметкой о наличии оружия, патронов и специальных средств. «Командировочное удостоверение также должно содержать запись о цели командировки – сопровождении и обеспечении государственной охраны (государственной защиты) и безопасности лиц или сопровождении корреспонденции соответственно», – отмечается в документе.



