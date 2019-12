Президент США назвал дату подписания первой части торгового соглашения с КНР

Президент США Дональд Трамп подпишет первую часть торгового соглашения с Китаем 15 января в Белом доме, об этом он в последний день уходящего года написал в Twitter.

«Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. Представители Китая высокого уровня будут присутствовать на церемонии», — сообщил Трамп.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!

