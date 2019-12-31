В Петербурге при таинственных обстоятельствах скончалась девушка героя мема про повара

Труп 17-летней девушки 31 декабря нашла полиция в квартире на Загородном проспекте в Петербурге. Погибшая сожительствовала с 24-летним мужчиной на его жилплощади в 180 квадратных метров.

По данным «Фонтанки», девушка могла скончаться в результате передозировки лекарствами, но явных доказательств этого пока нет.

Наш собеседник в правоохранительных органах рассказал, что она не виделась с бойфрендом около двух недель, так как тот был в отъезде. Когда вернулся, нашёл квартиру открытой. Внутри был труп. Известно, что накануне погибшая общалась с родителями по телефону. Антидепрессанты девушка не принимала, что могло послужить причиной ухода из жизни – пока неизвестно. Тело направлено на экспертизу.

По данным «Фонтанки», петербурженка проживала на Загородном проспекте, 45, с известным в Петербурге и России молодым человеком. Имя зарегистрированного в квартире 24-летнего владельца (Антон Сидоров) совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара». Это видео, в котором полный мальчик рассказывает анекдот, а потом дьявольски хохочет.



