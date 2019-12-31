На Карповке Новый год для пассажиров трамвая. На набережной открыли движение после работ Водоканала

Участок набережной реки Карповки между улицей Всеволода Вишневского и Чкаловским проспектом 31 декабря полностью открыли для движения транспорта после завершения строительства коллекторов. Об этом в последний день 2019 года сообщает ГУП «Водоканал».

Накануне предприятие завершило строительство перехватывающих коллекторов для ликвидации прямых выпусков в Карповку. Это позволило прекратить сброс более 500 тысяч кубометров неочищенных сточных вод в реку.

Движение транспорта на участке закрыли с 11 по 30 декабря, кроме того, ограничили проезд по набережной Карповки от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы. Трамвайное движение в этот период останавливалось на участке набережной от улицы Всеволода Вишневского до Каменноостровского.

Автомобильное движение по Карповке открыли 29 декабря, а в ночь на 31-е возобновили трамвайное.

В 2021 году Водоканал планирует полностью завершить работы по переключению прямых выпусков в реку и благоустроить территорию.



