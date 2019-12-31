Минэкономразвития предложило создать госкорпорацию "Росшельф"

Минвостокразвития России предложило создать госкорпорацию для освоения шельфа в районе Арктики и Дальнего Востока под названием «Росшельф». Соответствующий проект закона размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Настоящий федеральный закон определяет правовое положение, цели деятельности, порядок управления деятельностью, порядок реорганизации и ликвидации Государственной корпорации по освоению континентального шельфа Российской Федерации в районах Арктики и Дальнего Востока "Росшельф"», — говорится в документе.

Помимо создания такой госкорпорации, законопроект предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях, а также введение новой системы разовых платежей за пользование недрами на этом шельфе.

«Проект федерального закона предусматривает допуск частных инвесторов, соответствующих установленным требованиям, к участию в проектах по освоению месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях на условиях вхождения в консорциумы с участием Госкорпорации», — указывается в пояснении к документу.

Авторы проекта закона заявляют, что он направлен на повышение эффективности освоения участков недр на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях.



