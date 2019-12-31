Трамп назвал предотвращение терактов в Петербурге "отличной координацией" США и России

Дональд Трамп назвал предотвращение терактов в Петербурге "отличной координацией" США и России, соответствующую запись президент Североамериканских Штатов сделал 31 декабря в Твиттере.

"Президент России Путин поблагодарил меня и США за то, что сообщили о зпланированном теракте в очень красивом городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, и многие жизни были спасены. Отличная и важная координация!" – написал Трамп.

President Putin of Russia called to thank me and the U.S. for informing them of a planned terrorist attack in the very beautiful city of Saint Petersburg. They were able to quickly apprehend the suspects, with many lives being saved. Great & important coordination! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.

Напомним, накануне Дзержинским судом в Петербурге были арестованы двое подозреваемых в подготовке новогодних терактов – Никита Семенов и Георгий Чернышев. До этого США передали российским спецслужбам данные о них, якобы арестованные планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей, возможно в ТРК «Галерея» и Казанском соборе.



