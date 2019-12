Дональд Трамп назвал предотвращение терактов в Петербурге "отличной координацией" США и России, соответствующую запись президент Североамериканских Штатов сделал 31 декабря в Твиттере.

"Президент России Путин поблагодарил меня и США за то, что сообщили о зпланированном теракте в очень красивом городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, и многие жизни были спасены. Отличная и важная координация!" – написал Трамп.

President Putin of Russia called to thank me and the U.S. for informing them of a planned terrorist attack in the very beautiful city of Saint Petersburg. They were able to quickly apprehend the suspects, with many lives being saved. Great & important coordination!