ВВС напала на след автора месяца лжеминирований в России. Возможно, это житель Киева Сергей

Журналисты ВВС обнаружили человека, который может быть автором непрекращающегося последний месяц потока лжеминирований судов, школ, детсадов по всей России. Отправитель писем, в которых от бизнесмена Константина Малофеева требовали вернуть долг в 120 биткоинов, возможно, бывший клиент рухнувшей криптобиржи Wex по имени Сергей.

От источников ВВС узнала, что около 120 биткоинов «зависли» после краха Wex у одного из клиентов криптобиржи — Сергея, который проживает в Киеве. Аналогичную сумму требует вернуть аноним в обмен на прекращение минирований. О том, что письма об угрозе взрывов поступают с территории Украины, подвердили BBC и собеседники в московской мэрии.

Кроме того, журналисты телеканала «Дождь» написали на один из адресов, с которых приходят сообщения. В ответе использовалось словосочетание «рагуль православный». Слово «рагуль» используют жители Украины, это синоним слова «деревенщина». В числе других косвенных доказательств — затишье, которое наступило 25 декабря. Объединенная пресс-служба судов Петербурга, основных адресатов лжеминера, в этот день отчиталась: «Нас сегодня не минировали». 25 декабря на Украине выходной в честь Рождества.

Источники «Фонтанки» в органах, в свою очередь, подтверждают, что след лжеминеров через Германию ведёт на Украину, где в силу известных причин не могут действовать российские спецслужбы.



