Девушка угодила под колёса машины на улице Турку. Она шла по «зебре»

Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе во Фрунзенском районе Петербурга днём 31 декабря. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации свидетелей ДТП, всё произошло рядом с домом №5 по улице Турку. Они сообщают, что пострадавшая жива, после удара была в сознании, но разбила голову об асфальт. С места происшествия её госпитализировали на машине скорой помощи.





«Ужасное стечение обстоятельств, девушка выходила из-за встречной машины с телефоном (не нужно кричать, что не смотрела по сторонам, мы этого не знаем), а водителю, скорее всего, обзор закрыла левая стойка лобового стекла (те, кто водит, поймут). За рулем был мужчина, вроде адекватный, очень переживал, старался помочь», – написал петербуржец Андрей "ВКонтакте".

Андрей добавил, что медики приехали быстро, буквально через 10 минут. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о происшествии пока не поступала.